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Трамп теперь «не в восторге» от повышения процентной ставки ФРС США
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что он "не в восторге" от того, что в ответ на развитие экономики происходят повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Я не в восторге (от повышений ставки - ред.), так как мы развиваемся, и каждый раз когда мы развиваемся, они вновь повышают ставку. Я не очень доволен этим, но тем не менее я позволяю им делать то, что, они считают, будет лучше", - передает телеканал слова Трампа.
ФРС поднял базовую ставку уже дважды в текущем году - до 1,75-2% годовых, и до конца года планируется еще два повышения. При этом ранее Трамп критиковал бывшую до начала февраля главой Федрезерва Джаннет Йеллен, напротив, за политику низкой учетной ставки.
Таким образом, Трамп вновь нарушил негласное условие, согласно которому президент США воздерживается от комментариев денежно-кредитной политики.
"Я просто говорю то же самое, что я сказал бы как гражданин. Кто-то может упрекнуть меня в том, что президент не должен этого говорить. Мне все равно, мои взгляды таковы", - пояснил он.
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