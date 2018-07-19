Золото и медь 19 июля подешевели на Comex до минимума за год, серебро - за два

Золото подешевело до минимума более чем за год на фоне продолжающегося укрепления доллара США и повышения доходности американских гособлигаций, сообщает MarketWatch.

Котировки августовских контрактов на драгметалл на Comex в ходе торгов в четверг опустились на 0,9% - до $1216,8 за унцию.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,34%, доведя подъем с начала текущей недели до 0,7%.

"В настоящий момент причиной всего реально является доллар США", - отмечает управляющий партнер Altavest Майкл Армбрустер. - Золото имело шанс скорректироваться к $1240, но не смогло достичь этой отметки. И следующий уровень поддержки расположен в районе $1180".

Сентябрьские контракты на серебро в четверг подешевели на 1,9% - до $15,285 за унцию, что является самым низким показателем с 2016 года.

Цена меди с поставкой в сентябре упала на 2,4% - до $2,694 за фунт. Это минимальный уровень примерно за год.

Котировки октябрьских контрактов на платину снизились на 1,8% - до $803 за унцию, сентябрьских на палладий - на 4,5%, до $860,9 за унцию.

