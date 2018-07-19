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Золото и медь 19 июля подешевели на Comex до минимума за год, серебро - за два
18:34 19.07.2018 |
Золото подешевело до минимума более чем за год на фоне продолжающегося укрепления доллара США и повышения доходности американских гособлигаций, сообщает MarketWatch.
Котировки августовских контрактов на драгметалл на Comex в ходе торгов в четверг опустились на 0,9% - до $1216,8 за унцию.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий курс доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,34%, доведя подъем с начала текущей недели до 0,7%.
"В настоящий момент причиной всего реально является доллар США", - отмечает управляющий партнер Altavest Майкл Армбрустер. - Золото имело шанс скорректироваться к $1240, но не смогло достичь этой отметки. И следующий уровень поддержки расположен в районе $1180".
Сентябрьские контракты на серебро в четверг подешевели на 1,9% - до $15,285 за унцию, что является самым низким показателем с 2016 года.
Цена меди с поставкой в сентябре упала на 2,4% - до $2,694 за фунт. Это минимальный уровень примерно за год.
Котировки октябрьских контрактов на платину снизились на 1,8% - до $803 за унцию, сентябрьских на палладий - на 4,5%, до $860,9 за унцию.
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