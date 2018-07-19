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Доллар 19 июля дорожает 3-ю сессию подряд, фунт упал до минимума за 10 месяцев из-за слабых статданных
15:47 19.07.2018 |
Доллар США дорожает третью сессию подряд, поскольку инвесторы поверили в то, что ухудшение торговых отношений не собьет Федеральную резервную систему (ФРС) с пути повышения процентных ставок.
Фунт обновил минимум за 10 месяцев в паре с долларом из-за неожиданно слабых данных о розничных продажах в Великобритании, сообщает агентство Bloomberg.
Евро к 15:17 EET подешевел на 0,4% - до $1,1588 по сравнению с $1,1639 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке. Единая европейская валюта опустилась ниже $1,16 впервые со 2 июля.
Курс евро относительно иены снизился на 0,3% - до 130,97 иены. Курс доллара к иене поднялся на 0,2%, 113,05 иены.
По итогам двух дней выступлений глава ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе участники рынка пришли к выводу, что процентные ставки в США пока будут повышаться, поскольку прогноз для американской экономики остается достаточно позитивным, несмотря на неопределенности и риски, связанные с мировой торговой войной и фискальной политикой.
Американская экономика продолжает расти, однако потенциал ее подъема ограничен в связи с нехваткой квалифицированных кадров и повышением цен на сырье, следует из опубликованного в среду обзора Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
Фунт подешевел на 0,5%, до $1,30. Объем розничных продаж в Великобритании в июне неожиданно уменьшился на 0,5% по сравнению с маем, поскольку британцы в прошлом месяце предпочли смотреть трансляции Чемпионата мира по футболу, а не ходить по магазинам.
Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,2%.Вместе с тем сохраняются опасения политической дестабилизации в Великобритании в связи с процессом ее выхода из Евросоюза (Brexit).
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