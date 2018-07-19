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Остатки средств на корсчетах банков 19.07.18
10:51 19.07.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|16 июля
|53554.7
|17 июля
|52452.0
|18 июля
|52385.0
|19 июля
|48818.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 19 июля - 26,303338 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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