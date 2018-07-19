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На межбанке 18 июля объем торгов долларом уменьшился на $12,9 млн до $214,3 млн
10:49 19.07.2018 |
В среду, 18 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 12,9 млн долларов по сравнению с 17 июля до 214,3 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 5,1 млн долларов по сравнению с 17 июля до 267,4 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.
Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 6 коп. в среду вырос на 14 коп. до уровня 26,39 UAH/USD.
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