Иена дорожает к доллару 19 июля на торговых опасениях

Курс иены растет по отношению к доллару в четверг утром на фоне сохраняющихся опасений вокруг глобального торгового конфликта, которые увеличивают спрос на более надежные активы, в том числе японскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET курс доллара к иене снижался до 112,75 иены за доллар со 112,84 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,1646 доллара с 1,1639 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 95,05 пункта.

Участников торгов беспокоит, как будет дальше развиваться ситуация с торговым конфликтом между США и другими странами мира, в частности, Китаем. В среду министерство коммерции Китая заявило, что страна примет контрмеры, чтобы защитить свои интересы и права, а также уравновесить ущерб, нанесенный новыми пошлинами США на сталь и алюминий. Данное заявление было сделано после того, как США 16 июля подали во Всемирную торговую организацию жалобу на решения Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции ввести ответные пошлины после повышения американских тарифов на алюминий и сталь.

"Валюты, которые, как правило, пользуются спросом, когда рынки отказываются от рисковых активов - это доллар и иена, поэтому иена будет укрепляться по отношению к доллару, в то время как доллар будет укрепляться по отношению к другим валютам", - сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Daiwa Securities в Токио Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).

В то же время участники торгов обратили внимание на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла в среду, сделанные перед финансовым комитетом конгресса США. С аналогичным сообщением он выступил днем ранее и в сенате. Пауэлл отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя ФРС.