В Украине начали устанавливать первые наличные валютообменные аппараты

Украинские банки начали устанавливать первые валютообменные аппараты. Два первых появились в здании аэропорта «Борисполь», они принадлежат RwS bank. Как удалось выяснить UBR.ua, агрегаты не принадлежат финучреждению, а находятся у него в аренде и обслуживают сторонней компанией.

Техника работает только в наличной форме. Гнезда для банковской карты нет, только для наличных: можно внести гривну или другую валюту и обменять на нужную денежную единицу. Пошаговая инструкция пользования аппаратом приклеена на приборной панели. Он работает с тремя валютами: гривна, доллар, евро.

«Аппараты работают в аэропорту около трех месяцев, и нам уже удалось окупить все затраты на их установку и содержание. Локация оказалась удачной, и обеспечила достойные обороты. Вообще считаем очень перспективным это направление - более интересным, чем обыкновенные обменки с кассирами. Не только из-за экономии на зарплате человеку. Но еще и с точки зрения рисков: благодаря установке аппарата, человеческий фактор отходит на второй план. Нет никакого серого и черного валютообмена, продажи доллара из-под полы и прочих неприятных вещей. Есть автоматизация процесса, робот и четкая отчетность по каждой операции», - отметил в разговоре с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Оборот своего робота-обменника банкир не уточнил. Хотя ранее финансисты говорили об ожидаемом среднем обороте подобного аппарата в людном месте на уровне $30 тыс. в сутки, а в случае проведения в Киеве крупных культурно-массовых мероприятий (вроде финала Лиги чемпионов, который прошел недавно) увеличения этой суммы до $100 тыс.

12 июня 2018 года Нацбанк утвердил постановление №63, которым детально прописал правила работы платежных терминалов и банкоматов в части наличного валютообмена. И тогда финансисты говорили о больших перспективах подобных устройств в нашей стране. Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

«Работа валютообменных аппаратов в Украине не запрещена и сейчас, просто нет четкой нормативной регламентации. Пока работаем без нее. Но как только постановление вступит в силу, будем полностью соответствовать всем его требованиям», - заверил Кравец.

Он видит перспективу в роботизированном валютообмене, и допускает расширение сети аппаратов.

«Никто не собирается массово устанавливать новые устройства. Нет. Под каждую предполагаемую точку установки проводятся расчеты по эффективности и пишется бизнес-план. Если место сулит хорошие заработки для банка - устанавливаем там новую технику. Проработки на этот счет идут и интерес к услуге есть», - заверил Кравец.

Другие банки пока публично не заявляли о своих планах по установке новых аппаратов.

«Думаю, активнее всего в данном направлении будут работать банки, которые не обладают широкими сетями отделений по стране, но заинтересованы в облуживании населения. Установка такого аппарата будет стоить значительно дешевле, чем открытие полнофункционального отделения. Банки же с большим числом точек, скорее всего, продолжат активно обслуживать людей в кассах и в имеющемся парке техники. Например, у нас большая сеть отделений и информационно-платежных терминалов, и инвестиции в такое оборудование не входят пока в наши планы», - сказал UBR.ua заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.