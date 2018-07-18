Китай готовится к выпуску собственной цифровой валюты

По мнению некоторых экспертов, запрет на ICO в Китае стал своеобразной подготовкой к выпуску своей цифровой валюты, сообщает Asiacryptotoday. В октябре прошлого года PBOC тестировал алгоритмы, которые будут использоваться для выпуска цифровой валюты. Новая валюта поможет снизить эксплуатационные расходы страны и будет применяться в разных сферах жизни.

Цифровая валюта должна стать заменой наличных, она будет храниться на цифровых кошельках, управляемых коммерческими банками. Возможно, это позволит снизить транзакционные издержки.

Кроме того, недавно исследовательский институт цифровых валют PBOC подал заявку на новый патент цифрового кошелька, который позволит пользователям отслеживать историю своих транзакций. По данным Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китая (SIPO), с 29 мая Институт исследования цифровой валюты при Народном банке Китая подал четыре заявки на патент, связанные с цифровыми валютами.

* «Метод и система запросов информации о транзакции в цифровой валюте»;

* «Метод синхронизации и система для кошельков с цифровыми валютами»;

* «Метод и система биржи цифровых валют»;

* «Метод и система запроса связанных учетных записей на основе цифрового валютного кошелька».

Исследовательский институт представил более 40 патентов для создания цифровой валюты, которая объединяет основные характеристики цифровой валюты с существующей денежной системой.

В 2017 году Китай обращался во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) за патентами на основе технологии блокчейна больше, чем любая другая страна.

Цифровые валюты - путь в будущее

Известный финансовый обозреватель Сяо Лэй считает, что «Китай готов к выпуску цифровой валюты». Основываясь на патентных заявках, он полагает, что Китай уже заложил фундамент для национальной цифровой валюты.

Этот шаг выглядит для Китая вполне логичным. Цифровые платежи в Китае через приложения Alipay и Ten Pay уже стали отраслью с оборотом в триллион долларов.

Страна продолжает движение к электронным платежам. Конечно, руководство страны проявляет большую осторожность в таких значительных изменениях, однако введение цифровой валюты, скорее всего, вопрос времени.