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Курс валют по карточным операциям на 18.07.18
11:34 18.07.2018 |
Курс покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 18 июля 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.1000
|26.3852
|30.3500
|30.8642
|4.0500
|4.2500
|ОТП Банк
|26.1500
|26.3000
|30.5600
|30.7600
|Укрсоцбанк
|26.1000
|26.3000
|30.3500
|30.8500
|Ощадбанк
|26.1000
|26.3800
|30.2500
|30.9000
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.2000
|26.4000
|30.3500
|30.8000
|Укрэксимбанк
|26.1000
|26.3000
|30.5500
|31.0000
|Райффайзен Банк Аваль
|26.0417
|26.3500
|30.3030
|31.0000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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