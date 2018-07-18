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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс доллара на межбанке 18 июля составляет 26.2963 грн.

12:57 18.07.2018 |

Финансы

НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.

Межбанк


Время

18.07.2018

17.07.2018

Количество сделок

Объем покупки и продажи, млн. доллар США

Средневзвешенный курс доллара

Средневзвешенный курс межбанк

9:30

-

-

-

-

10:00

-

-

-

-

10:30

28

19.90

26.2851

26.2185

11:00

70

44.50

26.2862

26.2149

11:30

150

88.20

26.2856

26.2125

12:00

218

127.22

26.2897

26.2157

12:30

306

172.74

26.2963

26.2185

13:00




26.2197

13:30




26.2196

14:00




26.2194

14:30




26.2195

15:00




26.2203

15:30




26.2212

16:00




26.2214

16:30




26.2216

17:00




26.2216
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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