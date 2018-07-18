Финансовые новости
- |
- 18.07.18
- |
- 13:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото 18 июля дешевеет до годового минимума на ожиданиях сохранения темпов повышения ставки ФРС
09:47 18.07.2018 |
Цена золота утром снижается и торгуется около годового минимума на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики в США, которые усилились после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.30 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,1 доллара, или на 0,33%, до 1223,1 доллара за тройскую унцию. Таким образом, драгметалл торгуется на минимальном уровне с июля прошлого года. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро также уменьшалась - на 0,85%, до 15,48 доллара за унцию.
Участники рынка отыгрывают "ястребиные" комментарии Джерома Пауэлла. Выступая во вторник в банковском комитете сената США, он заявил, что Федрезерв намерен постепенно продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Пауэлл также отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя ФРС.
"Курс доллара и процентная ставка растут быстрее, чем инфляция - эти два фактора являются негативными для спроса на золото", - приводит издание The Wall Street Journal слова аналитика Franklin Gold and Precious Metals Стива Ланда (Steve Land).
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом
|Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету
|Межбанк развернулся в обратную сторону и играет на подорожание доллара
|Зеленочные братья. Как Шабунин хотел стать Лещенко, но превращается в Киву
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 18 июля составляет 26.2963 грн.
|Биржи АТР закрылись в основном снижением 18 июля на торговых опасениях
|Курс валют по карточным операциям на 18.07.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.07.18
|Остатки средств на корсчетах банков 18.07.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 17.07.18
|НБУ продал 17 июля банкам депозитные сертификаты на 22 873 млн гривен
Это интересно
|Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов
|Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры
|Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками
|BMW, Peugeot и Ford научили машины общаться друг с другом
|Самую дешевую машину в мире не захотели покупать. Ее выпуск прекращен
|Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ
|Land Rover доработал обновленный Range Rover Sport