Золото 18 июля дешевеет до годового минимума на ожиданиях сохранения темпов повышения ставки ФРС

Цена золота утром снижается и торгуется около годового минимума на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики в США, которые усилились после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.30 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,1 доллара, или на 0,33%, до 1223,1 доллара за тройскую унцию. Таким образом, драгметалл торгуется на минимальном уровне с июля прошлого года. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро также уменьшалась - на 0,85%, до 15,48 доллара за унцию.

Участники рынка отыгрывают "ястребиные" комментарии Джерома Пауэлла. Выступая во вторник в банковском комитете сената США, он заявил, что Федрезерв намерен постепенно продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Пауэлл также отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя ФРС.

"Курс доллара и процентная ставка растут быстрее, чем инфляция - эти два фактора являются негативными для спроса на золото", - приводит издание The Wall Street Journal слова аналитика Franklin Gold and Precious Metals Стива Ланда (Steve Land).

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.