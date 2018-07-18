Курс доллара растет 18 июля на заявлениях главы ФРС

Курс доллара в среду утром растет к мировым валютам, так как инвесторы отыгрывают позитивную оценку состояния американской экономики от главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.45 EET курс евро к доллару снижался до 1,1638 доллара с 1,166 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 113 иен за доллар со 112,89 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 95,15 пункта.

Выступая во вторник в банковском комитете сената США, Пауэлл заявил, что Федрезерв намерен постепенно продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Он также отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя ФРС.

Теперь валютные трейдеры ждут публикации новых статданных из США. В среду станут известны данные минторговли США по числу новостроек в стране в июне. Как полагают аналитики, число новых домов снизилось на 2,2% по сравнению с маем, составив 1,32 миллиона.

Кроме того, ФРС опубликует "Бежевую книгу" (Beige Book) - ежемесячные комментарии об экономическом положении 12 округов, на которые американский регулятор делит территорию страны.