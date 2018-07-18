Криптовалютная биржа Coinrail возобновила торги на платформе. Bithumb возобновила вывод средств

Пострадавшая от июньского взлома южнокорейская криптовалютная биржа Coinrail возобновила торги на платформе до появления результатов расследования атаки.

На платформе уже доступны торговые операции с DENT, BBC и ETH за счет полного восстановления активов. Однако пользователи пока не могут торговать 7 криптовалютами (биткоин, KNC, STORM, TRX, NPXS, ATX, NPER), так как работа над их восстановлением продолжается.

Команда биржи заявила, что новая система безопасности на площадке соответствует рекомендациям Корейского агентства интернета и безопасности (KISA), занимающегося расследованием взлома Coinrail.

«Мы полностью переоборудовали действующую систему обеспечения безопасности, которая содержала уязвимость, и обновили весь уровень безопасности», - говорится в блоге компании.

Однако, как хакерам удалось украсть $37 млн, пока остается загадкой.

«KISA находится на этапе завершения расследования. Полученную информацию еще нужно проанализировать, поэтому подробности инцидента не могут быть раскрыты», - пишет издание Sedaily со ссылкой на представителя регулятора.

Отметим, после взлома Coinrail представила план восстановления работы платформы и два варианта возврата украденных средств, раскритикованных криптосообществом.

Первый способ подразумевает покупку биржей криптовалют за счет операций на площадке и постепенное зачисление их на счета пользователей.

Во втором варианте биржа предложила перечислить пользователям собственный токен RAIL и обменять его по курсу 1 RAIL = 0,72 KRW. Однако после того, как Coinrail возобновила торги, цена RAIL упала на 72,2% (до 0,2 KRW) за полдня.

Биржа Bithumb возобновила вывод средств

Биткоин-биржа Bithumb сообщила о возобновление вывода средств в корейской воне (KRW). Также пользователи снова смогут вносить депозиты в вонах с авторизованных банковских счетов.

Одновременно с этим, представители платформы сообщили, что с 16 июля купоны на торговлю без комиссий пострадавшим в ходе взлома предоставляться не будут. Добавим, что торговля этими купонами также прекращена.

Все пострадавшие пользователи, которые подали заявки на компенсацию до 16 июля, получат токены в ходе airdrop-акций.

Напомним, в результате взлома финансовые потери биржи составили 35 млрд вон ($31 млн), однако благодаря сторонним финансовым вливаниям эта сумма уменьшилась до 19 млрд вон ($17 млн).



