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Криптовалютная биржа Coinrail возобновила торги на платформе. Bithumb возобновила вывод средств
08:30 18.07.2018 |
Пострадавшая от июньского взлома южнокорейская криптовалютная биржа Coinrail возобновила торги на платформе до появления результатов расследования атаки.
На платформе уже доступны торговые операции с DENT, BBC и ETH за счет полного восстановления активов. Однако пользователи пока не могут торговать 7 криптовалютами (биткоин, KNC, STORM, TRX, NPXS, ATX, NPER), так как работа над их восстановлением продолжается.
Команда биржи заявила, что новая система безопасности на площадке соответствует рекомендациям Корейского агентства интернета и безопасности (KISA), занимающегося расследованием взлома Coinrail.
«Мы полностью переоборудовали действующую систему обеспечения безопасности, которая содержала уязвимость, и обновили весь уровень безопасности», - говорится в блоге компании.
Однако, как хакерам удалось украсть $37 млн, пока остается загадкой.
«KISA находится на этапе завершения расследования. Полученную информацию еще нужно проанализировать, поэтому подробности инцидента не могут быть раскрыты», - пишет издание Sedaily со ссылкой на представителя регулятора.
Отметим, после взлома Coinrail представила план восстановления работы платформы и два варианта возврата украденных средств, раскритикованных криптосообществом.
Первый способ подразумевает покупку биржей криптовалют за счет операций на площадке и постепенное зачисление их на счета пользователей.
Во втором варианте биржа предложила перечислить пользователям собственный токен RAIL и обменять его по курсу 1 RAIL = 0,72 KRW. Однако после того, как Coinrail возобновила торги, цена RAIL упала на 72,2% (до 0,2 KRW) за полдня.
Биржа Bithumb возобновила вывод средств
Биткоин-биржа Bithumb сообщила о возобновление вывода средств в корейской воне (KRW). Также пользователи снова смогут вносить депозиты в вонах с авторизованных банковских счетов.
Одновременно с этим, представители платформы сообщили, что с 16 июля купоны на торговлю без комиссий пострадавшим в ходе взлома предоставляться не будут. Добавим, что торговля этими купонами также прекращена.
Все пострадавшие пользователи, которые подали заявки на компенсацию до 16 июля, получат токены в ходе airdrop-акций.
Напомним, в результате взлома финансовые потери биржи составили 35 млрд вон ($31 млн), однако благодаря сторонним финансовым вливаниям эта сумма уменьшилась до 19 млрд вон ($17 млн).
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