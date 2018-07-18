Coinbase получила зеленый свет на листинг токенов/ценных бумаг

Coinbase Inc., одна из самых популярных платформ криптовалют, заявила, что получила от финансовых регуляторов США зеленый свет на приобретение трех компаний, благодаря чему площадка сможет осуществлять торговлю цифровыми активами, считающимися ценными бумагами.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам и Служба регулирования отрасли финансовых услуг одобрила покупку Coinbase Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. и Digital Wealth LLC.

Благодаря новому приобретению Coinbase получит возможность работать дилером брокерской компании, альтернативной торговой системы и лицензированного инвестиционного консультанта. Работа альтернативных торговых систем выходит за рамки законодательных норм традиционных фондовых бирж.

В результате регулируемые торговые платформы смогут обрабатывать транзакции с ICO-токенами на миллиарды долларов. Несмотря на ужесточение правил в США, Китае и других странах, в 2018 году во время ICO-кампаний было собрано более $ 12 млрд, что втрое превышает показатели 2017 года (данные Market Tracker CoinSchedule).

SEC заявила, что большинство монет являются ценными бумагами, соответственно, эмитенты должны регистрироваться и соблюдать федеральные законы, это правило относится и к торговым платформам.

Coinbase - далеко не единственная торговая площадка, которая предпринимает такие усилия. В прошлом месяце один из ее конкурентов Circle Internet Financial Ltd заявил о намерении зарегистрироваться в SEC в качестве брокерской и торговой площадки, что позволит инвесторам покупать и продавать токены, которые считаются ценными бумагами. Также компания планирует получить федеральную банковскую лицензию, чтобы расширить спектр своих услуг.

В дальнейшем Coinbase планирует интегрировать новые инструменты в дочерних компаниях, что уже говорит о наличии у сотрудников необходимых лицензий для работы с клиентами.

В прошлую пятницу представитель Coinbase заявил, что биржа рассматривает возможность торговли пятью новыми цифровыми монетами - Cardano, Basic Attention Token, Stellar, Zcash и Ox. Если решение будет положительным, то наряду с биткоином, эфиром, BCash и Litecoin клиенты смогут торговать еще пятью крипто-активами.