Финансовые новости
- |
- 18.07.18
- |
- 13:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Coinbase получила зеленый свет на листинг токенов/ценных бумаг
08:21 18.07.2018 |
Coinbase Inc., одна из самых популярных платформ криптовалют, заявила, что получила от финансовых регуляторов США зеленый свет на приобретение трех компаний, благодаря чему площадка сможет осуществлять торговлю цифровыми активами, считающимися ценными бумагами.
Комиссия США по ценным бумагам и биржам и Служба регулирования отрасли финансовых услуг одобрила покупку Coinbase Keystone Capital Corp., Venovate Marketplace Inc. и Digital Wealth LLC.
Благодаря новому приобретению Coinbase получит возможность работать дилером брокерской компании, альтернативной торговой системы и лицензированного инвестиционного консультанта. Работа альтернативных торговых систем выходит за рамки законодательных норм традиционных фондовых бирж.
В результате регулируемые торговые платформы смогут обрабатывать транзакции с ICO-токенами на миллиарды долларов. Несмотря на ужесточение правил в США, Китае и других странах, в 2018 году во время ICO-кампаний было собрано более $ 12 млрд, что втрое превышает показатели 2017 года (данные Market Tracker CoinSchedule).
SEC заявила, что большинство монет являются ценными бумагами, соответственно, эмитенты должны регистрироваться и соблюдать федеральные законы, это правило относится и к торговым платформам.
Coinbase - далеко не единственная торговая площадка, которая предпринимает такие усилия. В прошлом месяце один из ее конкурентов Circle Internet Financial Ltd заявил о намерении зарегистрироваться в SEC в качестве брокерской и торговой площадки, что позволит инвесторам покупать и продавать токены, которые считаются ценными бумагами. Также компания планирует получить федеральную банковскую лицензию, чтобы расширить спектр своих услуг.
В дальнейшем Coinbase планирует интегрировать новые инструменты в дочерних компаниях, что уже говорит о наличии у сотрудников необходимых лицензий для работы с клиентами.
В прошлую пятницу представитель Coinbase заявил, что биржа рассматривает возможность торговли пятью новыми цифровыми монетами - Cardano, Basic Attention Token, Stellar, Zcash и Ox. Если решение будет положительным, то наряду с биткоином, эфиром, BCash и Litecoin клиенты смогут торговать еще пятью крипто-активами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года
ТОП-НОВОСТИ
|В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом
|Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету
|Межбанк развернулся в обратную сторону и играет на подорожание доллара
|Зеленочные братья. Как Шабунин хотел стать Лещенко, но превращается в Киву
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 18 июля составляет 26.2963 грн.
|Биржи АТР закрылись в основном снижением 18 июля на торговых опасениях
|Курс валют по карточным операциям на 18.07.18
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.07.18
|Остатки средств на корсчетах банков 18.07.18
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 17.07.18
|НБУ продал 17 июля банкам депозитные сертификаты на 22 873 млн гривен
Это интересно
|Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов
|Дебют фаблета Huawei Nova 3: экран Full HD+ с вырезом и четыре камеры
|Apple Inc. объявила о создании фонда инвестиций в чистую энергетику объемом $300 млн в Китае совместно с 10 своими поставщиками
|BMW, Peugeot и Ford научили машины общаться друг с другом
|Самую дешевую машину в мире не захотели покупать. Ее выпуск прекращен
|Apple обновила MacBook Pro: шестиядерный процессор и до 32 Гбайт ОЗУ
|Land Rover доработал обновленный Range Rover Sport