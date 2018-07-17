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НБУ в сентябре введет в обращение обновленные банкноты номиналом 20 грн
13:48 17.07.2018 |
Национальный банк Украины (НБУ) с 25 сентября 2018 года вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 20 грн образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.
Соответствующее обновление утверждено решением правления центробанка "О введении в обращение банкнот номинальной стоимостью 20 грн образца 2018 года" №427 от 9 июля 2018 года.
"Изначально НБУ планирует изготовить и ввести в обращение около 5 млн банкнот нового образца для дальнейшего распределения между банками, которые, в свою очередь, обеспечат новыми банкнотами Украину", - сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко во время пресс-конференции в Киеве во вторник.
По его словам, с обновлением дизайна и системы защиты банкнот Национальный банк стремится повысить их надежность.
"Каждый центральный банк обновляет денежные знаки с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или сделать невозможными попытки подделать банкноты", - подчеркнул он.
Как отметил во время пресс-конференции начальник управления организации изготовления и защиты денег департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, представленные новые банкноты не менее защищенные от подделок, чем $1, и даже $5.
"20 грн это менее $1, но ее защита не уступает $1, и даже выше, поскольку мы заботимся о своих гражданах и должны быть на шаг впереди фальшивомонетчиков", - сказал он.
В.Зайвенко также напомнил, что это третья банкнота в обновленном ряде национальной валюты. Обновление денежных знаков НБУ начал с банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года, которая находится в обращении с марта 2015 года. Затем была выпущена обновленная банкнота 500 грн образца 2015 года, которая введена в обращение в апреле 2016 года.
В будущем обновление коснется и банкнот номиналом 50 и 200 грн.
Кроме того он отметил, что банкнота 20 грн образца 2018 года будет находиться в обращении вместе с банкнотами 20 грн образца 2003 года, которые останутся законным средством платежа.
Новые банкноты будут постепенно замещать в обращении изношенные и поврежденные 20 грн банкноты старого образца.
По данным В.Зайвенко, по состоянию на начало июля 2018 года в обращении находится почти 127 млн банкнот номиналом 20 грн, или около 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении. НБУ при этом ежегодно изымает около 800 млн банкнот всех номиналов.
"Почти половину всех этих банкнот (800 млн - ИФ) составляют банкноты номиналом от 1 до 20 грн. Например, в прошлом году центробанк изъял из обращения 749 млн банкнот на сумму 48 млрд грн, в том числе 72 млн банкнот номиналом 20 грн на сумму около 1,5 млрд грн. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных и поврежденных банкнот", - сказал он.
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