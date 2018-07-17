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Информация об агентстве
Курс доллара на межбанке 17 июля составляет 26.2125 грн.
11:52 17.07.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
Время
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17.07.2018
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16.07.2018
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Количество сделок
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Объем покупки и продажи, млн. доллар США
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Средневзвешенный курс доллара
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Средневзвешенный курс межбанк
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40
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25.44
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26.2185
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26.2166
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11:00
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84
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55.28
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26.2149
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26.2164
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11:30
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156
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99.22
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26.2125
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26.2165
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12:00
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26.2103
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12:30
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26.2097
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13:00
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26.2090
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13:30
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26.2088
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14:00
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26.2082
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14:30
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26.2078
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26.2074
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15:30
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26.2072
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16:00
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26.2071
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16:30
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26.2069
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26.2066
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