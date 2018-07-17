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Остатки средств на корсчетах банков 17.07.18
10:12 17.07.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|13 июля
|58345.8
|16 июля
|53554.7
|17 июля
|52452.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 17 июля - 26,206838 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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