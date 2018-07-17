На межбанке 16 июля объем торгов долларом увеличился на $20,2 млн до $183 млн

В понедельник, 16 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 20,2 млн долларов по сравнению с 13 июля до 183 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 22,1 млн долларов по сравнению с 13 июля до 226,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 1 коп. в понедельник опустился на 4 коп. до уровня 26,19 UAH/USD.