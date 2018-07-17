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Доллар стабилен в паре с евро в ожидании выступлений Пауэлла, иена дешевеет
09:46 17.07.2018 |
Доллар стабилен в паре с евро в ходе торгов во вторник, тогда как иена дешевеет по отношению ко всем основным мировым валютам на фоне восстановления аппетита инвесторов к риску.
Участники рынка ждут выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в американском Конгрессе.
Курс евро к 8:45 мск находился на уровне $1,1715 по сравнению с $1,1711 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.
Курс доллара и евро к японской нацвалюте повысился на 0,1% - со 112,29 до 112,42 иены за $1 и со 131,51 до 131,70 иены за евро.
Во вторник Дж.Пауэлл выступит с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в банковском комитете Сената, а в среду - в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.
Текст документа был обнародован Федрезервом еще в пятницу и показал, что американский центробанк оптимистично оценивает перспективы экономики, не слишком обеспокоен угрозой торговых споров и намерен продолжать повышение базовой процентной ставки. Теперь инвесторов интересует, какие вопросы законодатели подготовили для главы ФРС на этот раз и что именно он ответит.
Народный банк Китая (НБК, центробанк) во вторник установил справочный курс юаня на 0,1% ниже, чем днем ранее, на уровне 6,6821 юаня/$1, и тем самым обновил минимум китайской нацвалюты за 11 месяцев.
Банк UBS отказался от прогнозов роста курса юаня в 2018 году, поскольку торговая война, вероятно, продолжит оказывать понижательное давление на китайскую валюту. Теперь аналитики UBS ожидают снижения юаня до 6,8/$1 к концу года вместо укрепления до 6,3/$1. К концу 2019 года юань подешевеет еще почти на 1,5%, до 6,9/$1, тогда как ранее UBS предполагал его укрепление до 6,2/$1.
Швейцарский банк также ухудшил прогноз роста китайского ВВП на 2018 год с 6,6% до 6,5%, а на 2019 год - с 6,4% до 6,2%.
Новозеландский доллар активно дорожает по отношению к валютам основных развитых стран, в том числе на 0,8% к доллару и иене и на 0,7% к евро.
Инфляция в Новой Зеландии ускорилась во II квартале меньше, чем ожидал рынок: потребительские цены выросли на 1,5% в годовом выражении после подъема на 1,1% кварталом ранее, тогда как консенсус-прогноз равнялся 1,6%. Вместе с тем инфляция без учета наиболее волатильных товаров (индекс CPI Core) усилилась до максимума за семь лет - 1,7% в апреле-июне против 1,6% в I квартале.
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