Производство блоков BTC остановилось на час, цена выросла на 4%

В понедельник 16 июля в блокчейне биткоина (BTC) произошла остановка производства блоков, повлекшая за собой 64-минутный промежуток между блоками 532146 и 532147. По этой причине производство 6 блоков произойдет не по графику, сообщает Ambcrypto.

Источник: Blockchain.com

В это же время мемпулы блокчейна заблокировали около 18 000 транзакций, которые в 12:00 по Гринвичу 16 июля числились как неподтвержденные. Общая предполагаемая комиссия за транзакцию увеличилась до 1,9 биткойна, что составляет примерно $ 12 500. Размер мемпула с низких 0,6 Мб вырос до 10 Гб.

Источник: Статистика мемпула Johoe's Bitcoin

Источник: Статистика мемпула Johoe's Bitcoin

Взлет комиссии беспокоит многих, ведь из-за этого транзакции с более низкими майнинговыми комиссиями остаются неподтвержденными. В конечном счете транзакции не проводятся, а в мемпуле биткоина создаются резервные блоки.

Источник: Blockchain.com

В этой ситуации средняя цена транзакции возрастет, поскольку при низких гонорарах майнеров транзакции не пройдут. У майнеров не будет стимула включать транзакцию в следующий блок.

Примечательно, что это событие совпадало с резким всплеском цены на монету, поднявшейся за 3 часа с $ 6 387 до $ 6 594. Все это произошло после периода невысокой волатильности монеты, которая была самой низкой с момента рекордного максимума.

Источник: CoinMarketCap

Рост биткоина также может быть связан с позитивными новостями, среди которых вхождение крупнейшей компании по управлению активами BlackRock в блокчейн-пространство.



