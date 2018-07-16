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Курс валют по карточным операциям 16.07.18
14:18 16.07.2018 |
Курс покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 16 июля 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.1000
|26.3852
|30.3500
|30.8642
|4.0500
|4.2500
|ОТП Банк
|26.1500
|26.3500
|30.4600
|30.7100
|Укрсоцбанк
|26.1000
|26.3000
|30.2500
|30.7500
|Ощадбанк
|26.1000
|26.4000
|30.2000
|30.9000
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.1500
|26.3500
|30.4000
|30.8500
|Укрэксимбанк
|26.1500
|26.3500
|30.5300
|31.0000
|Райффайзен Банк Аваль
|26.0417
|26.3500
|30.1205
|30.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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