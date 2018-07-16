Компания BlackRock заинтересовалась биткоином

Согласно сообщению Financial News, BlackRock, крупнейшая в мире компания управляющий активами, под ее управлением находится $5,4 трлн., собирается перейти на криптовалютный рынок.

BlackRock создала рабочую группу для изучения способов, с помощью которых компания сможет юридически грамотно войти в быстрорастущий криптовалютный рынок, несмотря на то, что ее главный исполнительный директор ранее жёстко критиковал биткоин.

Согласно одному из них, рабочая группа, в которую входит инвестиционный стратег Терри Симпсон, должна выяснить, следует ли BlackRock инвестировать во фьючерсы на биткоин.

Источники также сообщили, что BlackRock изучает опыт своих конкурентов в этой сфере и потенциальное влияние их действий на бизнес компании. О результатах своего исследования рабочая группа отчитается старшему руководству.

Пресс-секретарь BlackRock сообщила, что компания рассматривает технологию блокчейн уже несколько лет, однако отказалась давать комментарий по поводу криптовалют.

Создание рабочей группы может знаменовать собой поворотный момент в отношении BlackRock к криптовалютам. В прошлом году её глава Ларри Финк сказал, что биткоин - это исключительно спекулятивный инструмент, а единственная причина его популярности заключается в анонимности. «Это инструмент, которым пользуются для отмывания денег», - заявил он прямо.

Свои комментарии Финк давал ещё до появления криптовалютных фьючерсов. На тот момент он не видел возможности для вхождения его компании на этот рынок. «Нам задают этот вопрос, но только в разрезе альтернативных типов венчурных капиталов. Клиенты не выражают своего желания использовать криптовалюты в качестве класса активов», - говорил он в октябре.

BlackRock - не единственная компания, действия которой расходятся с более ранними комментариями её руководства. CEO JPMorgan Джеймс Даймон в прошлом году красноречиво высказывался по поводу биткоина, называя его обманом и обещая уволить любого сотрудника, который будет пойман за торговлей криптовалютами. В мае финансовый холдинг назначил руководителя своего лондонского финтех-подразделения на роль главы по стратегии в области криптовалютных активов.