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Средневзвешенный курс доллара на межбанке 16 июля составил 26.2082 грн
17:32 16.07.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
Время
|
16.07.2018
|
13.07.2018
|
Количество сделок
|
Объем покупки и продажи, млн. доллар США
|
Средневзвешенный курс доллара
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Средневзвешенный курс межбанк
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9:30
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-
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10:00
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-
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-
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-
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-
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10:30
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30
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18.50
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26.2166
|
26.2373
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11:00
|
54
|
36.24
|
26.2164
|
26.2352
|
11:30
|
94
|
38.24
|
26.2165
|
26.2345
|
12:00
|
158
|
89.50
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26.2103
|
26.2340
|
12:30
|
216
|
124.48
|
26.2097
|
26.2339
|
13:00
|
264
|
161.92
|
26.2090
|
26.2338
|
13:30
|
278
|
171.36
|
26.2088
|
26.2337
|
14:00
|
358
|
266.98
|
26.2082
|
26.2334
|
14:30
|
378
|
281.20
|
26.2078
|
26.2331
|
15:00
|
412
|
306.24
|
26.2074
|
26.2332
|
15:30
|
420
|
312.24
|
26.2072
|
26.2332
|
16:00
|
446
|
339.58
|
26.2071
|
26.2332
|
16:30
|
454
|
342.58
|
26.2069
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-
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17:00
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458
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345.58
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26.2066
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-
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