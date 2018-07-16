На межбанке 13 июля объем торгов долларом увеличился на $1 млн до $162,8 млн

В пятницу, 13 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 1 млн долларов по сравнению с 12 июля до 162,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 0,1 млн долларов по сравнению с 12 июля до 204,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился в четверг, в пятницу вырос на 1 коп. до уровня 26,23 UAH/USD.