Доллар 16 июля незначительно изменяется к мировым валютам в ожидании статистики из США

Курс доллара в понедельник утром незначительно изменяется по отношению к большинству валют в ожидании ряда новых статданных из США в начале текущей недели, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.01 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 94,7 пункта. Курс доллара к иене рос до 112,47 иены за доллар со 112,38 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,169 доллара за евро с 1,1686 доллара на предыдущих торгах.

На валютном рынке инвесторы ждут выхода новой порции статистики из США, которая может указать на состояние экономики страны. Так, в понедельник станет известно, как изменился объем розничных продаж в стране в июне. Как считают эксперты, в месячном выражении показатель вырос на 0,5% после роста на 0,8% месяцем ранее. Во вторник будут обнародованы данные по промышленному производству в стране в июне. Согласно прогнозам аналитиков, объем промпроизводства в стране в июне вырос на 0,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в мае.

"Данные по розничным продажам и промышленному производству в США будут обнародованы сегодня и завтра, и вкупе со статистикой из Китая они могут обеспечить уверенность в том, что рост мировой экономики пока остается устойчивым", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JPMorgan.

Определенное влияние на настроения на рынке оказывает статистика из Китая, согласно которой ВВП КНР во втором квартале вырос на 6,7% против 6,8% в первом квартале 2018 года, что совпало с прогнозами аналитиков. Однако объем промышленного производства страны в июне вырос в годовом выражении на 6% против 6,8% месяцем ранее. Аналитики ждали значения показателя на отметке 6,5%.