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На межбанке 12 июля объем торгов долларом уменьшился на $18,8 млн до $161,8 млн
10:02 13.07.2018 |
В четверг, 12 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 18,8 млн долларов по сравнению с 11 июля до 161,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 2,2 млн долларов по сравнению с 11 июля до 204,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 1 коп. в четверг сохранился на уровне 26,22 UAH/USD.
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