Биржа Binance стала инвестором первого в мире децентрализованного банка на Мальте

Крупнейшая в мире биткоин-биржа Binance стала одним из инвесторов будущего децентрализованного банка Founders Bank на Мальте. Об этом пишет Bloomberg.

Криптовалютная биржа, прибыль которой по итогам 2018 года может составить $1 млрд, вложила пятипроцентную долю в банк с доинвестиционной оценкой в €133 млн ($155 млн).

Запуск масштабного проекта состоится после того, как Founders Bank получит у регулирующих органов Мальты и членов ЕС разрешение на свою деятельность. После этого учреждение получит статус первого в мире децентрализованного банка.

Известно, что системы Founders Bank будут построены на технологии блокчейн. После получения финансирования через фандрайзинговую платформу Neufund учреждение выпустит собственные акции, имеющие юридическую силу.

Представители Binance заявили, что продажа акций банка будет проходить по правилам регулирования Германии в сотрудничестве с одной из крупнейших фондовых бирж Европы.

«Мы гордимся тем, что на Мальте появится первый банк, принадлежащий глобальному сообществу», - заявил секретарь парламента страны по цифровым инновациям и финансам Сильвио Шембри.

Ранее ForkLog писал, что в июле парламент Мальты в третьем чтении принял три законопроекта, регулирующих индустрию криптовалют и блокчейна. По словам Сильвио Шембри, такой шаг парламента поможет успокоить инвесторов, а компании получат необходимые инструменты для действия в правовом поле.

Отметим, ранее Binance заявила, что поддержит программу развития финтех-стартапов и предпринимательства, организованную Мальтийской фондовой биржей.

До этого биткоин-биржа открыла банковский счет на Мальте. По словам CEO Binance Чанпэн Джао, этот шаг приблизил биржу к ее плану по запуску на своей платформе фиатно-криптовалютных депозитов с возможностью вывода средств.