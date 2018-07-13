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Доллар 13 июля дорожает к евро четвертую сессию подряд впервые за два месяца
16:58 13.07.2018 |
Курс евро к доллару США опускается в пятницу четвертую сессию кряду, чего не наблюдалось уже два месяца.
Стоимость евро относительно доллара США снизилась к 16:17 кв до $1,1647 по сравнению с $1,1672 по итогам прошлой сессии.
Пара доллар/иена к указанному времени торгуется на уровне 112,51 иены по сравнению с 112,55 иены. Евро к иене подешевел до 131,02 иены против 131,36 иены в четверг.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий курс доллара к 16 основным валютам мира, увеличился в ходе торгов на 0,21%.
С одной стороны, доллар получает поддержку из-за вернувшегося к инвесторам аппетита к риску, причиной которого стал подъем мировых фондовых рынков. С другой стороны, инвесторы корректируют свои валютные портфели перед окончанием недели.
Тем временем фунт стерлингов дешевеет к доллару на 0,35% и торгуется у $1,3159 за фунт на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что новый план Великобритании по выходу из ЕС, который предусматривает сохранение тесных отношений с единым рынком ЕС, может закрыть для нее возможность заключения масштабного соглашения о торговле с США.
"Если они это сделают, то соглашение по торговле с США, вероятно, не будет заключено. Если они это сделают, я бы сказал, что это, вероятно, положит конец крупным торговым отношениям с США", - подчеркнул Д.Трамп.
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