Доллар 13 июля дорожает к евро четвертую сессию подряд впервые за два месяца

Курс евро к доллару США опускается в пятницу четвертую сессию кряду, чего не наблюдалось уже два месяца.

Стоимость евро относительно доллара США снизилась к 16:17 кв до $1,1647 по сравнению с $1,1672 по итогам прошлой сессии.

Пара доллар/иена к указанному времени торгуется на уровне 112,51 иены по сравнению с 112,55 иены. Евро к иене подешевел до 131,02 иены против 131,36 иены в четверг.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий курс доллара к 16 основным валютам мира, увеличился в ходе торгов на 0,21%.

С одной стороны, доллар получает поддержку из-за вернувшегося к инвесторам аппетита к риску, причиной которого стал подъем мировых фондовых рынков. С другой стороны, инвесторы корректируют свои валютные портфели перед окончанием недели.

Тем временем фунт стерлингов дешевеет к доллару на 0,35% и торгуется у $1,3159 за фунт на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что новый план Великобритании по выходу из ЕС, который предусматривает сохранение тесных отношений с единым рынком ЕС, может закрыть для нее возможность заключения масштабного соглашения о торговле с США.

"Если они это сделают, то соглашение по торговле с США, вероятно, не будет заключено. Если они это сделают, я бы сказал, что это, вероятно, положит конец крупным торговым отношениям с США", - подчеркнул Д.Трамп.

