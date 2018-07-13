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Средний размер блоков в сети биткоина начал превышать 1 МБ
08:55 13.07.2018 |
Благодаря активации протокола SegWit в прошлом году почти все блоки, производимые в настоящее время сетью биткоина, весят в среднем 1,06 МБ, а некоторые даже выходят за пределы 2 МБ. Об этом говорится в последнем отчете биржи BitMEX.
«После обновления до SegWit в августе 2017 года, хотя и намного медленнее, чем многие надеялись, старый лимит в 1 МБ постепенно начинает исчезать», - отмечают аналитики BitMEX.
Стоит отметить, что после имплементации SegWit реальный лимит размера блока вырос до 4 МБ, а лимит данных транзакций - почти до 2 МБ.
Кроме того, начиная с марта 2018 года стоимость транзакции биткоина достигла рекордного минимума - 1 сатоши за байт, а благодаря внесетевым решениям по масштабированию, например, Lightning Network, блокчейн биткоина может в потенциале поддерживать миллионы транзакций в секунду.
«Невозможно увеличить размер блока без существенного разрушения принципов децентрализации биткоина, по крайней мере на данном этапе. Lightning Network обеспечивает достаточное масштабирование, позволяя уменьшить платежи не только до миллибитов, но вплоть до сатоши и даже субсатоши, и осуществлять их за миллисекунды», - отметил сторонник многоуровневых решений для масштабирования Андреас Антонопулос.
Напомним, в марте средний размер блока в сети биткоина падал до 515 Кб, что было связано с общими техническими улучшениями протокола.
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