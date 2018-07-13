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Цена на золото колеблется 13 июля на фоне динамики курса доллара
08:46 13.07.2018 |
Цена на золото снижается в пятницу утром, при этом ранее в ходе торгов показатель рос, оказывает влияние на стоимость металла динамика курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,2 доллара, или на 0,1%, до 1245,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,08%, до 15,97 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 94,89 пункта.
Курс доллара поддерживался на текущей неделе новостями по торговому конфликту между США и КНР. Взаимные повышенные таможенные пошлины между американской стороной и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
Инвесторы также отыгрывали статистику по США. Министерство труда страны сообщило в среду, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 7 июля снизилось на 18 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч. Эксперты ожидали меньшего снижения показателя - на 5 тысяч. Инфляция в США в июне составила 2,9% в годовом выражении, как и ожидалось. В месячном выражении инфляция составила 0,1% при прогнозе в 0,2%.
При укреплении доллара золото становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой, что оказывает давление на стоимость металла. Если к иене доллар подорожал уже до максимума с января, то к корзине валют доллар менялся слабо.
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