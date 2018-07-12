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Остатки средств на корсчетах банков 12.07.18
13:00 12.07.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|10 июля
|39900.5
|11 июля
|54358.9
|12 июля
|55490.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 12 июля - 26,227255 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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