На межбанке 11 июля объем торгов долларом уменьшился на $23,2 млн до $180,6 млн

В среду, 11 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 23,2 млн долларов по сравнению с 10 июля до 180,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 34,7 млн долларов по сравнению с 10 июля до 202,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 1 коп. в среду опустился на 1 коп. до уровня 26,22 UAH/USD.