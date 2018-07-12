Народный банк Китая продолжит бороться с иностранными ICO

Вице-председатель Народного банка Китая Пан Гуншэн в очередной раз предостерег организаторов ICO, перенесших головные офисы в другие юрисдикции, от работы с инвесторами из КНР. Об этом он заявил на заседании рабочей группы по вопросам финансовой трансформации в интернете.

Он на­пом­нил, что ICO, вклю­чая их за­ву­а­ли­ро­ван­ные вер­сии, оста­ют­ся в Китае под за­пре­том и пред­став­ля­ют собой неза­кон­ные формы при­вле­че­ния фи­нан­си­ро­ва­ния и эмис­сии цен­ных бумаг. Пан от­ме­тил, что, несмот­ря на уста­нов­лен­ный в сен­тяб­ре 2017 года за­прет, мно­же­ство про­ек­тов пе­ре­ме­сти­лось в за­гра­нич­ные юрис­дик­ции и по-преж­не­му до­ступ­но на ки­тай­ском рынке.

«Любой новый фи­нан­со­вый про­дукт или яв­ле­ние, не име­ю­щее ав­то­ри­за­ции в со­от­вет­ствии с дей­ству­ю­щим за­ко­но­да­тель­ством, будут лик­ви­ди­ро­ва­ны в тот же день, когда они осме­лят­ся по­явить­ся», - ска­зал пред­ста­ви­тель ре­гу­ля­то­ра.

Какие имен­но ме­то­ды вла­сти Китая со­би­ра­ют­ся при­ме­нять в борь­бе с ино­стран­ны­ми ICO и тор­гов­лей крип­то­ва­лю­та­ми, он не уточ­нил.

Ранее На­род­ный банк Китая объ­явил, что доля опе­ра­ций с бит­ко­и­ном в на­ци­о­наль­ной ва­лю­те Китая упала до менее чем 1% от об­ще­ми­ро­во­го объ­е­ма тор­гов, со­об­ща­ет ин­фор­ма­гент­ство Синь­хуа. Счи­та­ет­ся, что на пике на тран­зак­ции RMB/BTC при­хо­ди­лось более 90% об­ще­го объ­е­ма тор­гов.



