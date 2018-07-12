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Курс валют по карточным операциям банков на 11 июля
11:01 11.07.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 11 июля 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.0500
|26.3158
|30.4500
|30.9598
|4.0300
|4.2500
|ОТП Банк
|26.1000
|26.3000
|30.5700
|30.8300
|Укрсоцбанк
|26.0500
|26.2500
|30.3500
|30.8500
|Ощадбанк
|26.0500
|26.3500
|30.1000
|31.0500
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.1000
|26.3000
|30.4500
|30.8500
|Укрэксимбанк
|26.0700
|26.3000
|30.4200
|31.1300
|Райффайзен Банк Аваль
|26.0417
|26.3500
|30.3030
|31.0000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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