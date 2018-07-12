На межбанке 10 июля объем торгов долларом увеличился на $52,6 млн до $203,8 млн

Во вторник, 10 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 52,6 млн долларов по сравнению с 9 июля до 203,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 52,2 млн долларов по сравнению с 9 июля до 237,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 10 коп. во вторник укрепился на 1 коп. до уровня 26,23 UAH/USD.