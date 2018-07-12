Цена золота снижается 11 июля в ожидании статистики по инфляции в США

Стоимость золота в среду утром снижается, трейдеры ожидают публикации в четверг статистики по росту потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 3,3 доллара, или на 0,25%, до 1252 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,63%, до 15,98 доллара за унцию.

Рынки ждут публикации в четверг данных министерства труда США об инфляции в стране. Аналитики прогнозируют роста потребительских цен на 0,2% в месячном выражении и 2,9% в годовом.

"После пятничных данных по рынку труда (США), которые были скорее "голубиными", предстоящая публикация отчета по инфляции станет следующим ключевым фактором для золота. Если показатель окажется выше ожиданий, стоит ожидать "ястребиных" настроений, роста доллара и дальнейшего удешевления золота в краткосрочной перспективе", - приводит агентство MarketWatch мнение редактора Sevens Report Тайлера Ричи (Tyler Richey).

Данные по инфляции учитываются ФРС США при принятии решения по ключевой ставке. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.