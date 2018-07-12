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TransferGo предлагает ждать зарубежный перевод до трех дней
09:04 11.07.2018 |
Компания TransferGo объявила о введении нулевой комиссиии за проведение денежных переводов из Европы в Украину.
«Данная инициатива компании позволяет украинским мигрантам отправлять деньги из Европы домой абсолютно бесплатно, то есть без комиссии за услуги сервиса. Отправленные средства поступают на карточный счет получателя в Украине в течение двух-трех дней», - говорится в сообщении, которое цитируют СМИ (на сайте TransferGo этого релиза нет).
В этом релизе, который цитируют СМИ, говорится, что расширение деятельности TransferGo на украинском и других рынках стало возможным благодаря привлечению международных инвестиций на сумму около 10 млн евро. «Нулевая комиссия при денежных переводах в Украину стала возможной благодаря международным инвестициям», - цитируют СМИ соучредителя, генерального директора компании TransferGo Даумантаса Двилинскаса.
СМИ подхватили эту новость с заголовками от «Украинцы смогут без комиссии пересылать деньги из Европы» до «TransferGo отказалась от комиссионных за обслуживание денежных переводов в Украину».
Но в реальности компания TransferGo по-прежнему взимает комиссию за денежные переводы в Украину, а ее заявление - это не более чем маркетинговая уловка.
За каждый перевод TransferGo взимает комиссию за обмен валют в размере от 0,6% до 1,5% и фиксированную оплату в зависимости от страны инициатора платежа. Например, при переводе из Великобритании это 0,99 фунтов стерлингов, из еврозоны - 0,99 евро, из Польши - 9 злотых.
Например, если вы отправите сегодня из Италии 200 евро, то этот мгновенный перевод (базовая услуга всех международных систем денежных переводов, таких как Western Union и MoneyGram) буде выплачен в Украине через полчаса с комиссией 2,99 евро (с зачислением на украинскую банковскую карту), а до 20:30 текущего дня - с комиссией 1,99 евро.
Бесплатным перевод будет только в том случае, если он будет идти 2-3 рабочих дня. Например, если инициировать платеж сегодня, то деньги поступят получателю «до пятницы 13-го», говорится на сайте системы TransferGo.
Курс конвертации валютного перевода в гривну сложно назвать очень выгодным для клиента. За 1 евро система платит сегодня 30,20728 грн, за 1 британский фунт - 34,48415 грн, за 1 польский злотый - 7,04837 грн. Официальный курс НБУ на сегодня составлял 30,94584 грн, 35,02839 грн и 7,16273 грн соответственно.
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