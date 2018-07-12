Доллар растет 11 июля на заявлениях о новых пошлинах на китайские товары, юань упал на 0,7%

Курс доллара повышается ко всем основным мировым валютам в ходе торгов в среду на ожиданиях введения новых пошлин на ввоз товаров из КНР в США.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в торговой войне двух стран.

Отмечается, что ранее Пекин ответил на введение пошлин аналогичными мерами. Но так как объем поставок американских товаров в КНР меньше $200 млрд, в этот раз сделать то же самое не получится.

Ранее Д.Трамп заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из Китая, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины ответными мерами и не пойдет на уступки.

Евро торгуется к 15:00 EET в районе $1,1706 против $1,1744 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 130,21 иены по сравнению со 130,36 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,23 иены против 111 иен во вторник.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,38%.

Доллар вырос к юаню на 0,7% на торгах в Гонконге, остановившись на отметке 6,6674 юаня за $1.

По мнению экспертов Commerzbank AG, в случае эскалации конфликта юань неизбежно продолжит дешеветь к доллару.