Финансовые новости
- |
- 11.07.18
- |
- 03:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Денежная масса в Украине в июне возросла на 1% - НБУ
Денежная масса в Украине в июне 2018 года возросла на 1% - до 1 трлн 209,84 млрд грн, такие предварительные данные денежно-кредитной статистики Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте во вторник.
Согласно им, денежная база увеличилась за минувший месяц сразу на 3,1% - до 419,95 млрд грн.
Такая динамика денежных агрегатов обусловлена, прежде всего, ростом объема наличных средств в обращении вне банков - на 3,6%, до 345 млрд грн, тогда как остаток по депозитам увеличился всего на 0,2% - до 864,42 млрд грн.
В целом с начала 2018 года объем денежной базы вырос на 5,2%, тогда как денежной массы - всего на 0,1%.
НБУ уточняет, что остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках в июне выросли на 5,9% - до 262,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,1%, до $8,5 млрд. По мнению регулятора, активному привлечению средств физических лиц способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, приток средств на гривневые депозиты был вызван сохранением значительной разницы в доходности с валютными депозитами на фоне практически неизменного курса национальной валюты к доллару США, считают в Нацбанка.
В то же время остатки депозитов юридических лиц в платежеспособных банках за минувший месяц сократились: по гривневым вкладам - на 5,6%, до 243,8 млрд грн, по валютным (в долларовом эквиваленте) - на 1,3%, до $5,1 млрд. НБУ объясняет такую динамику отчислением госкомпаниями средств в бюджет.
Таким образом, общий портфель гривневых депозитов в июне практически не изменился и остался на уровне 506,7 млрд грн, констатирует регулятор.
Он указывает, что кредитный портфель банков в нацвалюте в июне сократился на 1,4% - до 584,9 млрд грн за счет уменьшения кредитов бизнесу на 1,8% - до 468,2 млрд грн, тогда как портфель кредитов физлицам остался почти на уровне предыдущего месяца - 116,7 млрд грн.
НБУ отмечает, что сохранение конкуренции банков за корпоративных клиентов обусловило незначительное повышение процентных ставок по депозитам бизнеса в национальной валюте - на 0,2 процентных пункта (п.п.), до 11,6% годовых. Стоимость гривневых кредитов юридических лиц выросла на 0,1 п.п. - до 17,1% годовых, что отражало увеличение кредитного спроса, в частности на оборотные цели предприятий, считают в Нацбанке.
По его данным, стоимость гривневых вкладов населения фактически оставалась на уровне предыдущего месяца (10,8% годовых), учитывая устойчивый приток средств населения. Зато ставки по кредитам физических лиц выросли на 0,6% - до 31,8% годовых, что НБУ связывает с повышением стандартов кредитования крупными банками по ссудам более одного года. В то же время это компенсировалось снижением стоимости краткосрочных займов.
Согласно статистике центробанка, ставки по валютным кредитам населению в июне упали сразу на 2,5 п.п. - до 5,7% годовых, тогда как по валютным депозитам они увеличились на 0,1 п.п. - до 2,3% годовых.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мирный план Тимошенко. Зачем подражать Мудрой Сове
|Киевсовет взял финансовые обязательства по выплате долга Киевского метрополитена Укррослизингу за поставку 100 вагонов метро в 2009
|Холодницкий сомневается в психическом здоровье Сытника
|Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ситуация на валютном рынке успокоилась и курс доллара на межбанке почти не движется
|Денежная масса в Украине в июне возросла на 1% - НБУ
|Рынок акций Украины завершил торги 10 июля умеренным ростом
|Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,3 млрд гривен и валютные - на $59,4 млн
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 10 июля составил 26.2092 грн
|Новое усовершенствование биткоина: что такое подписи Schnorr?
Это интересно
|Китай готовится вновь сократить субсидии на электромобили
|Компания гендиректора Amazon начнёт доставку людей на Луну к 2023 году
|Представлен «умный» дверной замок Samsung с поддержкой Wi-Fi
|Xiaomi представила механизированную электросушилку для белья
|Citroen придумал очки от укачивания. Технологию позаимствовали у моряков
|Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin
|Исследователи: Смартфоны не подслушивают пользователей. Они за ними подглядывают