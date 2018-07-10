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Информация об агентстве
Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,3 млрд гривен и валютные - на $59,4 млн
18:27 10.07.2018 |
Министерство финансов 10 июля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 341,6 млн гривен и валютные бумаги - на 59,4 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены бумаги со сроком обращения 84 дня на 480,762 млн гривен под 17,39% годовых, со сроком обращения 203 дня - на 456,148 млн гривен под 17,29% годовых, со сроком обращения 588 дней - на 108,460 млн гривен под 16,25% годовых и со сроком обращения 700 дней - на 296,233 млн гривен под 16,25% годовых.
Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 742 дня под 5,65% годовых на 59,376 млн долларов.
Всего в госбюджет привлечено 2 900,225 млн гривен.
|Номер аукциона
|118
|119
|120
|121
|122
|Код выпуска облигаций
|Доразмещенние UA4000200778-
|Первичное размещение UA4000201735
|Первичное размещение UA4000201727
|Доразмещенние UA4000198006
|Первичное размещение (ном.в ин.валюте $США)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|500 000
|500 000
|-
|-
|-
|Дата размещения
|10.07.2018
|10.07.2018
|10.07.2018
|10.07.2018
|10.07.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|11.07.2018
|11.07.2018
|11.07.2018
|11.07.2018
|11.07.2018
|Срок оплаты процентов
|22.08.2018
|12.12.2018
|25.07.2018
|Срок оплаты процентов
|20.02.2019
|12.06.2019
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|21.08.2019
|11.12.2019
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|19.02.2020
|10.06.2020
|22.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|81.25
|73.20
|28.25
|Номинальный уровень доходности, %
|17.10
|17.29
|16.25
|14.64
|5.65
|Срок обращения (дней)
|84
|203
|588
|700
|742
|Срок погашения
|03.10.2018
|30.01.2019
|19.02.2020
|10.06.2020
|22.07.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 011 473 000.00
|505 374 000.00
|202 135 000.00
|400 689 000.00
|62 860 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|500 000 000.00
|500 000 000.00
|102 135 000.00
|300 689 000.00
|57 860 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 363 130 000.00
|500 000 000.00
|102 135 000.00
|3 492 909 000.00
|57 860 000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|25
|13
|4
|4
|20
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|25
|13
|3
|3
|19
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|17.40
|17.30
|17.50
|17.50
|5.70
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|17.25
|17.20
|16.25
|16.20
|5.60
|Установленная доходность, %
|17.40
|17.30
|16.25
|16.25
|5.65
|Средневзвешенная доходность, %
|17.39
|17.29
|16.25
|16.25
|5.65
|Поступление в бюджет
|480 762 636.00
|456 148 763.26
|108 460 220.55
|296 233 333.33
|59 376 577.10
Данные: Минфин Украины
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