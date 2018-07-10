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Фунт дешевеет к доллару 10 июля после отставки двух британских министров
15:26 10.07.2018 |
Курс фунта стерлингов к доллару снижается, поскольку отставка в Великобритании двух главных министров-евроскептиков породила опасения сложного процесса выхода страны из Европейского союза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.16 EET курс фунта снижался до 1,3239 доллара с 1,3259 доллара на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1698 доллара с 1,1751 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 111,34 иены за доллар со 110,83 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,38%, до 94,44 пункта.
Удешевление фунта связано с новостями понедельника о том, что глава МИДа Великобритании Борис Джонсон и министр, ответственный за выход страны из ЕС, Дэвид Дэвис ушли в отставку в знак протеста против планов премьера Терезы Мэй сохранить тесные связи с блоком. Мэй назначила главой МИДа экс-министра здравоохранения Джереми Ханта.
В минувшую пятницу прошли консультации членов кабинета министров. Переговоры продолжались несколько часов и проходили в режиме, близком к секретному - участников перед началом попросили сдать мобильные телефоны. В результате Мэй склонила министров к варианту документа, отчасти смягчающему условия Brexit. Это вызвало раздражение и последующие протестные отставки министров.
Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным успехом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе - о будущем режиме торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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