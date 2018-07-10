НБУ купил на межбанке $27 млн и продал $12,5 млн 2-6 июля при использовании Matching

Национальный банк в период с 2 по 6 июля купил на межбанке 27 млн долларов и продал 12,5 млн долларов путем использования функционала Matching.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Всего в период с 2 по 6 июля НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 27 млн долларов и продал 12,5 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1 812,69 млн долларов, а продал - 533,30 млн долларов.

Используя Matching с начала года было куплено 414,2 млн долларов, а продано - 91,5 млн долларов.

В ходе валютных аукционов было куплено 589,5 млн долларов, а продано - 97,8 млн долларов.

При этом последний аукцион проводился еще в начале апреля.

Как сообщали Українські Новини, в июне чистая покупка Национальным банком на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 24 млн долларов.