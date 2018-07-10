Более половины ICO-проектов прекратили деятельность в первые четыре месяца

Порядка 56% ICO-стартапов прекратили существование в течение первых четырех месяцев после окончания токенсейлов.

Эксперты в первую очередь оценили активность аккаунтов ICO-проектов в Twitter. Оказалось, что через 120 дней после сбора средств «выжили» всего 44,2%.

Как утверждают аналитики, самой безопасной инвестиционной стратегией в отношении различных токенов является продажа в первый же день торгов. Так или иначе, почти все инвесторы избавляются от монет, приобретенных в рамках ICO, в первые шесть месяцев.

Более 1000 токенов уже прекратили свое существование, а показатели возврата инвестиций стабильно снижаются.

Стоит отметить, что месячный объем инвестиций в ICO-проекты все еще держится выше $1 млрд. Эта тенденция сохраняется с начала 2018 года.