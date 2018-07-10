На межбанке 9 июля объем торгов долларом уменьшился на $71 млн до $151,2 млн

В понедельник, 9 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 71 млн долларов по сравнению с 6 июля до 151,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 75,9 млн долларов по сравнению с 6 июля до 184,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 4 коп. в понедельник опустился на 10 коп. до уровня 26,22 UAH/USD.