Цена золота снижается 10 июля на росте курса доллара

Цена на золото во вторник утром опускается на укреплении доллара из-за снижении опасений, связанных с торговым спором США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.44 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,5 доллара, или на 0,12%, до 1258,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,04%, до 16,14 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 94,18 пункта.

"Сейчас золото будет зависеть от курса доллара. Кроме того, негативные новости о торговой войне США будут "бычьими" для золота", - сказал в интервью агентству Рейтер главный рыночный аналитик Insignia Consultants Читан Карнани (Chintan Karnani).

В пятницу, 6 июля, вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайского экспорта в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.