Фунт перешел к снижению на новости об отставке Бориса Джонсона, FTSE 100 растет

К 17:51 EET фунт подешевел к доллару на 0,2%, до $1,3258 за фунт.
Фондовый индекс FTSE 100, тем временем, продолжает повышаться: индикатор вырос на 0,73%.
Ранее в понедельник в отставку также ушел британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Его сменит Доминик Рааб, занимавший до этого должность министра жилищного строительства. Д.Дэвис подал в отставку в связи с несогласием относительно планов Великобритании по выходу из ЕС.
По мнению аналитиков, уход еще одного министра повышает риски обострения политической борьбы и неопределенность относительно процесса Brexit.