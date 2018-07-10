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6 июля НБУ выдал банкам рефинансирование 370 млн гривен
13:59 09.07.2018 |
В пятницу, 6 июля, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 370 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передает BIN.ua.
Из них: кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 370 млн гривен на 14 дней 1 банку по ставке 19,00%.
Как сообщало агентство, 2 июля Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 5 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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