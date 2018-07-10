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Средневзвешенный курс доллара на межбанке 9 июля составил 26.2498 грн
17:11 09.07.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
Время
|
09.07.2018
|
06.07.2018
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Количество сделок
|
Объем покупки и продажи, млн. доллар США
|
Средневзвешенный курс доллара
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Средневзвешенный курс межбанк
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9:30
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10:00
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-
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-
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-
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-
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10:30
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18
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12.18
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26.2758
|
26.3313
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11:00
|
50
|
31.70
|
26.2741
|
26.3223
|
11:30
|
98
|
62.52
|
26.2715
|
26.3183
|
12:00
|
174
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96.56
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26.2634
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26.3169
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12:30
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246
|
133.36
|
26.2584
|
26.3174
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13:00
|
292
|
164.36
|
26.2584
|
26.3186
|
13:30
|
316
|
177.14
|
26.2568
|
26.3179
|
14:00
|
344
|
201.08
|
26.2546
|
26.3174
|
14:30
|
402
|
271.92
|
26.2510
|
26.3173
|
15:00
|
420
|
279.46
|
26.2504
|
26.3165
|
15:30
|
428
|
283.52
|
26.2504
|
26.3160
|
16:00
|
438
|
289.92
|
26.2499
|
26.3160
|
16:30
|
452
|
302.46
|
26.2498
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-
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17:00
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452
|
302.46
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26.2498
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-
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