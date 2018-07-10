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На межбанке 6 июля объем торгов долларом увеличился на $1 млн до $222,2 млн
09:45 09.07.2018 |
В пятницу, 6 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 1 млн долларов по сравнению с 5 июля до 222,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 0,1 млн долларов по сравнению с 5 июля до 260,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 7 коп. в пятницу понизился на 4 коп. до уровня 26,32 UAH/USD.
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