Золото дорожает 9 июня на снижении курса доллара к основным мировым валютам

Стоимость золота демонстрирует положительную динамику в понедельник утром после того, как пятничная статистика рынка труда США способствовала ослаблению доллара по отношению к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.14 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 6,5 доллара, или на 0,52%, до 1262,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,88%, до 16,21 доллара за унцию.

Поддержку стоимости драгметалла оказывает снижающийся по отношению и к евро, и к иене доллар. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) понижается на 0,18%, до 93,87 пункта.

Министерство труда США сообщило в пятницу, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 2,7% в годовом выражении и составила 26,98 доллара. По мнению ряда аналитиков, такой слабый рост указывает на умеренное инфляционное давление, что несколько снизило ожидания активного повышения ставки ФРС США, которое позитивно влияет на курс доллара. Это, в свою очередь, снизило бы стоимость торгуемого в долларах золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Определенное влияние на настроения участников торгов продолжают оказывать опасения, связанные с торговыми отношениями США и Китая. В пятницу вступили в силу пошлины в 25%, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму около 34 миллиардов долларов в год. Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что США нарушили правила ВТО и начали крупнейшую в истории торговую войну. Поэтому Китай в качестве симметричной ответной меры ввел ввозную пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хауорт (Rob Haworth), мнение которого приводит агентство Market Watch, предполагает, что возможные новые пошлины могут оказать поддержку доллару и ограничить рост стоимости золота.